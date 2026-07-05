القليوبية.. مياه وعصائر لدعم طلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الإنجليزية

حرصت الأجهزة التنفيذية والتعليمية بمحافظة القليوبية على توزيع زجاجات المياه الباردة والعصائر على الطلاب والطالبات أمام عدد من لجان الامتحانات، قبل دخولهم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.



وشهد محيط اللجان تواجدا مكثفا للقيادات التنفيذية والتعليمية، حيث جرى استقبال الطلاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات المحافظة بتقديم الدعم الكامل لطلاب الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات، بما يسهم في توفير مناخ هادئ وآمن يساعدهم على أداء الامتحانات في أفضل الظروف الممكن.

وقال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.