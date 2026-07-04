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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 78 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالقليوبية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملات رقابية مكثفة، اليوم ، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة وضبط سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، والمهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية. 


واستهدفت الحملات عددًا من المدن والقرى بمراكز شبين القناطر، وقليوب، وقها، وشبرا الخيمة، وطوخ، وبنها، والخانكة، والقناطر الخيرية.


وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 48 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وغلق بعض المخابز.


أما في الأنشطة التجارية، فتم تحرير 30 مخالفة تضمنت استخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص لها، وضبط 400 قطعة حلوى مجهولة المصدر، و48 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية، و30 باكتة مياه غازية بدون فواتير، إلى جانب مخالفات عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود تراخيص، وغلق بعض البدالين التموينيين.


وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية صباحًا ومساءً بجميع أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

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