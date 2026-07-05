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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: انتظام امتحانات الثانوية العامة وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
أ ش أ

أكد محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح؛ أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة بما يحقق الانضباط داخل اللجان.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية، اليوم /الأحد/، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بجميع لجان المحافظة، بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حيث اطمأن على انتظام أعمال اللجان وآليات التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

كما أجرى محافظ القليوبية - اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس - برئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات شهادة الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافظة، ومتابعة الموقف العام للجان، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

ووجه محافظ القليوبية باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمحيط اللجان، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح امتحانات الثانوية العامة

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