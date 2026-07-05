محافظ القليوبية ورئيس هيئة الأنفاق يتفقدان مسار مد المترو إلى قليوب

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، جولة ميدانية لتفقد مسار مشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب، وذلك للوقوف على الطبيعة على المسار المقترح، ومتابعة الجوانب الفنية والهندسية للمشروع، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتخفيف الكثافات المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية ورئيس الهيئة القومية للأنفاق المسار المقترح للمشروع، واطلعا على الموقف الفني، واستمعا إلى شرح تفصيلي حول الدراسات الهندسية والبدائل التنفيذية المقترحة، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، ويخدم أهالي مدينة قليوب والمناطق المحيطة بها، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن مشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب يُعد أحد المشروعات القومية المهمة، لما يمثله من نقلة نوعية في منظومة النقل بالمحافظة، فضلًا عن دوره في دعم جهود التنمية، وتحسين جودة الحياة، وتيسير حركة المواطنين، وتعزيز الربط بين محافظة القليوبية ومحافظات القاهرة الكبرى.



ومن جانبه، وجّه اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بسرعة البدء في أعمال رفع مناسيب عدد من المناطق الواقعة على حرم السكة الحديد، بما يضمن توافقها مع المسار المقترح للمشروع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية.



وأكد اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في شبكة النقل الجماعي المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير الفنية والهندسية، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية، ويلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في دعم جهود التنمية بمحافظة القليوبية، مع الالتزام بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات التنفيذية.



كما وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، بسرعة حصر وفحص جميع المباني والمخالفات والتعديات الواقعة على حرم السكة الحديد، بدءًا من الطريق الدائري وحتى مزلقان 10 بمدينة قليوب البلد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن تهيئة مسار المشروع وإزالة أي معوقات قد تؤثر على تنفيذ أعمال مد الخط الثاني لمترو الأنفاق.



ووجّه المحافظ كذلك مركز الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية بسرعة تنفيذ أعمال الرفع المساحي للمسار بالكامل، وإعداد الخرائط والبيانات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق والجهات المعنية، بما يدعم سرعة استكمال الدراسات الفنية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع.



وفي ختام الجولة، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية ووسائل النقل الجماعي، لما لها من دور محوري في دعم خطط التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة القومية للأنفاق وجميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، وتسريع وتيرة العمل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع وفقًا للجدول الزمني المقرر.