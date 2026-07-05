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رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

واصل فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد اليوم الأحد لجنتي طوخ بنين وطوخ فتيات، لمتابعة أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة، والوقوف ميدانيًا على انتظام اللجان والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.


واستهل رئيس المنطقة جولته بالمرور على مقار اللجان، واطلع على انتظام دخول الطلاب والطالبات، واطمأن إلى توفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحان في هدوء واستقرار، كما تابع أعمال رؤساء اللجان والمراقبين، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان.
وأكد فضيلة الشيخ مجدي أتى أن المتابعة الميدانية اليومية تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تكفل للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام سير الامتحانات دون أي تأثير على مصلحة الطلاب.
كما حرص رئيس المنطقة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب عقب خروجهم من اللجان، للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح أسئلته، مؤكدًا أن منطقة القليوبية الأزهرية تتابع لحظة بلحظة جميع أعمال الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في منظومة الامتحانات

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