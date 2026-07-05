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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق حمامي سباحة مخالفين بالقليوبية

حمام سباحة
حمام سباحة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، يرافقه  دعاء نبيه وكيل المديرية للشباب، جولة رقابية موسعة لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة بعدد من حمامات السباحة، شملت مركز التنمية الشبابية بـ15 مايو، ونادي بهتيم، ومركز شباب الخصوص، وذلك للوقوف على جاهزية المنشآت، والتأكد من توفير بيئة آمنة للرواد والمترددين.


وخلال الجولة، تابع وكيلا المديرية توافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وانتظام عمل المنقذين، وجاهزية المرافق وكفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب التأكد من الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وفي إطار تطبيق اللوائح بكل حسم، أسفرت الحملة عن غلق حمامي السباحة بمركزي شباب كفر عبيان وأبو زعبل، بعد ثبوت عدم استيفائهما لاشتراطات الأمن والسلامة، وتشغيلهما دون استكمال عوامل الأمان المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد الدكتور محمد عبد المؤمن أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تتعامل بمنتهى الجدية مع ملف تأمين حمامات السباحة، ولن تسمح بتشغيل أي حمام سباحة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المقررة، مشددًا على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن حملات المرور والمتابعة ستتواصل بشكل يومي طوال موسم الصيف، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها، بما يضمن الوقاية قبل وقوع أي حوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية  علي استمرار المتابعة المفاجئة على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة آمنة تليق بجميع الرواد والمترددين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية جولة رقابية اشتراطات الأمن

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