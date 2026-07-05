ماكرون يستعد لزيارة سوريا.. ملفات سياسية واستثمارات فرنسية على طاولة المباحثات

تستعد سوريا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية مرتقبة، تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة جديدة، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن ماكرون سيصل إلى سوريا على رأس وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في خطوة تعكس اهتمام باريس بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بالتوازي مع الحوار السياسي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي جلسة حوار موسعة بمشاركة الوفدين الرسميين، حيث ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل توسيع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يعزز العلاقات بين دمشق وباريس.

كما ستبحث القمة آفاق التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية والدولية، في إطار استمرار التواصل السياسي بين البلدين، والسعي إلى تعزيز الشراكة في المجالات ذات الأولوية.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للقاء الذي جمع الرئيسين في باريس العام الماضي، عندما لبى الرئيس أحمد الشرع دعوة رسمية من ماكرون، وأجريا مباحثات في قصر الإليزيه ركزت على تطوير العلاقات الثنائية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع مجالات التعاون.

وشدد الجانبان خلال تلك المباحثات على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار بما يخدم مصالح الشعبين، في حين تعكس الزيارة الجديدة استمرار مسار التقارب السياسي والانفتاح بين دمشق وباريس، مع تركيز متزايد على الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.