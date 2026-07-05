تاريخ مواجهات ميسي ضد محمد صلاح قبل قمة مصر والأرجنتين في كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام الأرجنتين فى اطار منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2026

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ميسي ضد محمد صلاح

جمعت أول مواجهة بين محمد صلاح وميسي في موسم 2015-2016 عندما التقى روما الإيطالي مع برشلونة الإسباني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولعبت المباراة وقتها بين برشلونة وروما على ملعب الأوليمبيكو، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث لعب محمد صلاح وميسي اللقاء بالكامل.

وتواجه برشلونة مع روما مرة أخرى في هذه النسخة، لكن على ملعب كامب نو وانتصر برشلونة 6-1، حيث لم يكن محمد صلاح في قائمة المباراة.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتجدد اللقاء بين النجمين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، عندما واجه ليفربول فريق برشلونة.

انتهت المباراة بانتصار لصالح برشلونة 3-0، في لقاء شهد تألق ميسي بإحرازه لهدفين أحدهما من ركلة حرة مباشرة بشكل أكثر من رائع ،لك يتمكن محمد صلاح من خوض لقاط الإياب بسبب إصابته ليحقق ليفربول الفوز 4-0 ومن ثم يصل إلى النهائي ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عقب الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-3 فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد دالاس بولاية تكساس.