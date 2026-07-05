ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن ربع نهائي كأس العالم حال تأهل مصر

يخوض ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وهو مهدد بالغياب عن الدور ربع النهائي، حال حصوله على بطاقة صفراء خلال اللقاء المرتقب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام الأرجنتين، في ثمن نهائي المونديال، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، إثر الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32.

ويمثل موقف ياسر إبراهيم تحديًا للجهاز الفني، إذ سيكون مطالبًا بالحفاظ على تركيزه وتجنب الحصول على إنذار جديد، حتى يكون متاحًا في حال نجاح الفراعنة في تجاوز عقبة الأرجنتين والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، في مواجهة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ في النسخة الحالية من كأس العالم.