عاجل.. إلغاء مران منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين

تقرر إلغاء مران منتخب مصر، الذي كان من المقرر إقامته بعد ساعة؛ بسبب عاصفة رعدية واستكمال المران في "الجيم" استعداداً للأرجنتين، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بأتلانتا في أمريكا، استعداداً لمواجهة منتخب الأرجنتين في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل- بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم.

واستمر المران أقل من ساعة فقط، بسبب عاصفة رعدية.

وقرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني استكمال اللاعبين للمران بالجيم، الخاص بفندق الإقامة في أتلانتا.