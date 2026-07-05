حقيقة معاقبة الفيفا لحكم مباراة فرنسا وباراجواي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعرض حكم مباراة باراجواي وفرنسا، لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ووفقا لشبكة rmc الفرنسية فإن الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف لن يتعرض لأي عقوبة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغم الجدل الذي أثاره أداؤه في مباراة باراغواي وفرنسا.

لكن، وبحسب التقارير، فمن غير المتوقع أن يُكلَّف بإدارة أي مباراة أخرى خلال ما تبقى من منافسات كأس العالم.

عقوبة الحكم

وكان تانتاشيف قد تعرض لانتقادات أيضًا بعد إدارته مباراة إسكتلندا والمغرب في دور المجموعات، إلا أن فيفا منحته رغم ذلك فرصة قيادة مواجهة فرنسا وباراغواي في دور الـ16.