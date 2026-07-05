اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام في أسيوط بحد أدنى 228 درجة للعام الدراسي 2026-2027

اعتمد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026-2027، ليكون 228 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن اعتماد درجات القبول جاء في ضوء الدراسة التي أعدتها اللجنة المختصة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والتي استندت إلى عدد من المعايير، في مقدمتها الطاقة الاستيعابية للمدارس والفصول، وأعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، والقرارات الوزارية المنظمة لكثافات الفصول، بما يحقق التوازن بين أعداد المتقدمين والإمكانات المتاحة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أيضًا اعتماد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية عند 215 درجة، وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لهذا النظام، مؤكدًا أن تحديد درجات القبول يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومراعاة المصلحة العامة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار الجهود في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة، وخفض الكثافات داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن التنسيق تم إعداده وفق دراسة دقيقة لأعداد الطلاب الناجحين والطاقة الاستيعابية للمدارس، لافتًا إلى أن المحافظ كان قد اعتمد في وقت سابق نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، والتي بلغت نسبة النجاح بها 73.6%، بإجمالي 58 ألفًا و311 طالبًا وطالبة ناجحين من أصل 79 ألفًا و127 طالبًا وطالبة مقيدين.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم ستبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التنسيق المعتمد، واستقبال ملفات الطلاب وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول بالمرحلة الثانوية العامة.