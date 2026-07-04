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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمحصل بشركة مياه أسيوط بتهمة تعاطي المواد المخدرة

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة محصل وقارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بالسجن المشدد 3 سنوات لتعاطي مادة الشابو المخدر.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، و أحمد محمد غلاب نائبي رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.
 

تعود وقائع القضية رقم 15890 لسنة 2025 جنايات البداري الى انه اثناء مرور دورية امنية برئاسة النقيب أحمد مصطفى معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، بشوارع المدينة تلاحظ وقوف سيارة بجانب الطريق وعند اقتراب القوات منها قام قائدها بفتح باب السيارة ولاذا بالفرار .


تمكنت القوة من ضبطه وتبين انه يدعى " يونس . ع . أ " 38 عاما، محصل وقارئ متعاقد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط، وبتفتيشه عثر بحوزته على 9 لفافات بلاستيكية تحتوي على مادة الشابو المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط محصل وقارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط السجن المشدد 3 سنوات مادة الشابو المخدر

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