طلب الشبكة وهتـ.ـك ستــرها.. إحالة شاب للجنايات ابتز خطيبته بمقاطع خادشة في أكتوبر

أحال المحامي العام الأول لنياب أكتوبر الكلية المتهم بنشر فيديوهات خادشة للشرف لخطيبته على مواقع التواصل الإجتماعي إلي محكمة الجنايات.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفها صوراً ومقاطع مرئية" بأن أرسل لها رسائل نصية - عبر تطبيق "فيس بوك" مهدداً إياها بنشرها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب استرداد مصوغات

كما هدّد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء امور مخدشة بشرفها وهي "صور ومقاطع مرئية" تحصل عليها عن طريق الجريمة محل الاتهام الرابع لحملها على القيام بطلبه آنف البيان واذاع واستعمل " صوراً ومقاطع مرئية " تحصل عليها عن طريق الجريمة محل الاتهام الرابع بغير رضاء المجني عليها سالفة الذكر بأن ارسلها إلى شخص آخر على هاتفه المحمول

كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط ونقل مقاطع مرئية مخلة بالشرف في مكان خاص وذلك دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.