إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية إحالة طبيبة الأسنان و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية واقعة المشاجرة التي شهدها أحد المراكز الطبية بدائرة القسم، والمعروفة إعلاميًا بـ"واقعة ضرس شبرا الخيمة".



وأسندت النيابة العامة إلى كل من "خديجة" و"فاطمة" و"معتصم" و"محمد" و"أشرف" تهم التعدي على موظفة عامة أثناء تأدية عملها، وإتلاف ممتلكات عامة داخل المركز الطبي.



كما وجهت النيابة إلى الطبيبة تهمة السب والقذف بحق إحدى المتهمات، فيما أسندت إلى شقيقها تهمة إحداث إصابة بالمجني عليها "خديجة"، إلى جانب تعاطي مواد مخدرة.



وأوضحت التحقيقات أن نتائج تحليل المواد المخدرة أظهرت إيجابية عينة شقيق الطبيبة لتعاطي المواد المخدرة، بينما جاءت نتائج تحاليل باقي المتهمين سلبية.



ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات المختصة القضية خلال جلساتها المقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى جميع المتهمين وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.