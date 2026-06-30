تحصلا على أدوية بقيمة 20 مليون جنيه.. إحالة عميلين بشركة أدوية حكومية للجنايات

أحال جهاز الكسب غير مشروع اثنين من عملاء شركة شهيرة للأدوية إلي الجنايات لاتهامهم بالتحصل على علي كمية من الأدوية بلغت مديونياتها 20 مليون جنيه



جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وهما من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفتهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الضريبة على الدخل وجاوز مجموع

معاملات كلاً منهما أكثر من خمسين ألف جنية مع شركة الأدوية المملوكة للدولة بالكامل - وتمكنا بتلك الصفة وحصلا لنفسهما علي كسب غير مشروع بأن تحصلا منها علي كمية من الأدوية وامتنعا عن سداد كامل قيمتها فبلغت المديونية المستحقة على المتهم الأول 20 مليون جنيه الأمر الذي مكنهما من اكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها علي ملك الجهة العامة المتعاقدة دون وجه حق