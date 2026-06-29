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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة بلطجي المرج إلى محكمة الجنايات

المتهم
المتهم
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، إحالة بلطجي المرج إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالبلطجة والتعدي على شخص والإستيلاء على هاتفه المحمول في منطقة المرج.

وقال، عمرو السويفي، محامي المتهم، ان جهات التحقيق، وجهت عدة إتهامات منها البلطجة والتعدي على شخص، مشيرًا ، أنه من المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض شاب للاعتداء بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص، أثناء تصديه لمحاولة سرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن صاحب المنشور مقيم بمحافظة الشرقية، وأفاد بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة المرج، حاول أحد الأشخاص سرقة هاتفه المحمول، وعندما حاول توثيق الواقعة وتصوير المتهم، اعتدى عليه الأخير بسلاح أبيض.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بحوزته.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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