محافظ أسيوط: تحرير 3358 محضرًا تموينيًا خلال يونيو الماضي

قال محافظ أسيوط محمد علوان إن الحملات التموينية و الرقابية بجميع مراكز وقرى المحافظة ؛ أسفرت عن تحرير 3358 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح المحافظ ـ فى بيان اليوم الأحد - أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين و التجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية،تأتى تنفيذا لتوجيهات الدولة بحماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدا على عدم التهاون مع أية مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تتعلق بالتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار المحافظ إلى تحرير 2803 محاضر للمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب 555 محضرًا في مجال الأسواق والأنشطة التموينية المختلفة.

ولفت علوان إلى أن الحملات نجحت في ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر، أبرزها 3089 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر أو بدون بيانات وفواتير، فضلًا عن ضبط 85 طن من زيوت الطعام المستعملة داخل مصنع لإعادة تدويرها والتحفظ عليها، و10 أطنان من الأرز مجهول المصدر، و300 كيلو زبدة بدون فواتير، و15.550 طن سكر تمويني تم التصرف فيها بالمخالفة، إلى جانب ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية والمشروبات والمنتجات مجهولة المصدر أو المغشوشة.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط مخالفات جسيمة في قطاع المواد البترولية، شملت ضبط 27 ألف لتر من السولار والبنزين تم التصرف فيها وتجميعها بدون وجه حق، وضبط محطة وقود تلاعبت في معيار الضخ، وأخرى قامت بخلط المياه بالسولار، بالإضافة إلى تحرير العديد من المخالفات الخاصة بمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وفي مجال الرقابة الصحية والغذائية، لفت المحافظ إلى ضبط 25 محلًا لعصير القصب لاستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمخالفة للقانون، وضبط مادة "الطرطازين" داخل أحد محال تحميص وتدوير الفول واللب، إلى جانب ضبط عصائر فاسدة وأخرى مغشوشة داخل محال بمدينة أسيوط.

كما شملت نتائج الحملات ضبط 123 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، و120 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، مع تحرير محاضر للتصرف في 288 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، وضبط 320 بطاقة تموينية جرى تجميعها داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من المخالفات الخاصة بالسلع التموينية، منها التصرف في كميات من السكر والزيت والمكرونة والجبن لدى بعض التجار التموينيين، فضلًا عن تحرير 42 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و51 محضر غلق لتجار تموينيين، و25 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و14 محضرًا لغلق مستودعات البوتاجاز، و19 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و39 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و20 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و166 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية بكافة أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأية ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس سلامة الغذاء، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.