عربي زيادة أمينًا عامًا مساعدًا لحزب حماة الوطن بأمانة محافظة الجيزة

أصدر النائب نافع عبدالهادي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، القرار رقم «5» لسنة 2026، بتاريخ 19 أغسطس 2026، بتعيين المستشار عربي أحمد حسين زيادة، أمينًا عامًا مساعدًا لحزب حماة الوطن بأمانة محافظة الجيزة، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وموافقة الأمانة المركزية، حيث تضمن القرار تكليف المستشار عربي زيادة بالمنصب الجديد، في إطار دعم الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.

ونص القرار في مادته الأولى على تعيين المستشار عربي أحمد حسين زيادة أمينًا عامًا مساعدًا لحزب حماة الوطن بأمانة محافظة الجيزة، فيما أكدت المادة الثانية العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

تطوير الأداء التنظيمي

ويأتي القرار في إطار توجه الحزب نحو الاستمرار في تطوير الأداء التنظيمي ودعم الكوادر والقيادات القادرة على تحمل المسؤولية، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين ودعم جهود أمانة الحزب بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، أعرب المستشار عربي زيادة عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لقيادات حزب حماة الوطن، على الثقة الغالية وتكليفه بمنصب أمين عام مساعد لحزب حماة الوطن بأمانة محافظة الجيزة، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة، ووجه الشكر إلى الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، والنائب نافع عبدالهادي، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، كما أعرب عن تقديره لقيادات ونواب الحزب على مستوى الجمهورية، لما قدموه من دعم وثقة.

وأكد المستشار عربي زيادة أن التكليف الجديد يمثل مسؤولية يعتز بها ويتشرف بحملها، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن قيادات الحزب، والعمل بكل إخلاص من أجل خدمة الوطن والمواطن، ودعم مسيرة حزب حماة الوطن نحو مزيد من النجاح والعطاء، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بروح الفريق، وتعزيز دور الحزب والتفاعل مع قضايا المواطنين، بما يتماشى مع توجهات حزب حماة الوطن وأهدافه في خدمة المجتمع ودعم الدولة المصرية.