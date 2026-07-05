إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أكد محافظ أسيوط محمد علوان ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 24 حالة تعد بمراكز المحافظة المختلفة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي تُنفذ في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ - وفق بيان اليوم /الأحد / - أن الحملات المكثفة التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 610 أمتار مربعة مباني، وإزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 2 قيراط و20 سهما، فضلاً عن إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمساحة 505 أمتار مربعة مباني وقيراط زراعة، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات والمخالفات.

وشدد علوان على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء والقرى دون تهاون أو استثناء، مؤكدًا أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال المتابعة والرصد الميداني للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أية مخالفة في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع.



