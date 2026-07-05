شجاعة تدرس.. مصريون ينقذون حياة إيطالي من محاولة قتل ويخطفون إعجاب الإعلام

في واقعة إنسانية لافتة حظيت بإشادة واسعة، تحولت لحظات رعب داخل إحدى الحانات في إيطاليا إلى قصة بطولة حقيقية، بعدما نجح عدد من الشباب المصريين في إنقاذ مواطن إيطالي يبلغ من العمر 55 عامًا من محاولة قتل على يد شاب مسلح بسكين.

وبحسب ما أوردته تقارير وصحف إيطالية نقلا عن الشرطة وشهود العيان، بدأت الحادثة عندما كان الرجل الإيطالي داخل الحانة، قبل أن يدخل شاب في مشادة كلامية معه لأسباب ما زالت قيد التحقيق، ليتطور الموقف بشكل مفاجئ وسريع إلى اعتداء عنيف، أقدم خلاله المهاجم على إخراج سكين كان يخفيه ووجه طعنات متفرقة للضحية وسط حالة من الذعر بين الموجودين.

في تلك اللحظات الحرجة، وبينما تراجع عدد من الحاضرين خوفا من خطورة الموقف، تواجد عدد من الشباب المصريين في المكان، حيث بادروا دون تردد إلى التدخل المباشر.

ووفقًا للتقارير، اشتبكوا مع المهاجم وتمكنوا من نزع السكين من يده، والسيطرة عليه وتثبيته لمنعه من استكمال اعتدائه أو الفرار، ثم قاموا بإبلاغ الشرطة والإسعاف فورًا.

ووصف شهود عيان ووسائل إعلام محلية التدخل بأنه “سريع وحاسم وبطولي”، مؤكدين أنه لولا هذا التدخل في الثواني الأولى، لكانت الإصابات قد انتهت بكارثة أكبر.

وبعد دقائق، وصلت قوات الشرطة الإيطالية إلى موقع الحادث، حيث تسلمت المشتبه به من الشباب المصريين الذين احتفظوا به تحت السيطرة حتى وصولها، ليتم اقتياده إلى الحجز بتهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض.

كما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أفادت التقارير الطبية بإصابته بجروح قطعية خطيرة، إلا أن حالته استقرت لاحقًا بعدما تبين أن الطعنات لم تصب أعضاء حيوية بشكل قاتل، وهو ما يُعزى إلى سرعة التدخل وإيقاف المهاجم في الوقت المناسب.

وقد لاقت الحادثة تفاعلًا واسعًا في إيطاليا، حيث عبر العديد من المواطنين والمسئولين المحليين عن تقديرهم الكبير لما قام به الشباب المصريون، واعتبروا تصرفهم نموذجًا للشجاعة والمسؤولية الإنسانية، وإسهامًا إيجابيًا في حماية المجتمع رغم خطورة الموقف.