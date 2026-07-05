امتحان اللغة الإنجليزية يشعل النقاش بين طلاب الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين في الآراء حول مستوى الأسئلة

شهدت المحافظات تباينا في آراء طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية، حيث عبر عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما أشار آخرون إلى أن بعض الجزئيات احتاجت إلى تركيز ووقت أطول للإجابة، وسط حالة من الترقب بين أولياء الأمور الذين انتظروا أبناءهم أمام اللجان للاطمئنان على سير الامتحان.

جنوب سيناء



تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء حول مستوى أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم، الأحد، حيث أكد عدد منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى آخرون من صعوبة بعض الأسئلة وطول زمن الإجابة.

وقالت الطالبة مريم محمود، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية للبنات بمدينة طور سيناء، إن امتحان اللغة الإنجليزية عوّض الأثر السلبي الذي تركه امتحان الكيمياء لدى العديد من الطلاب، مؤكدة أن الأسئلة جاءت سهلة نسبيًا، وأن معظمها اعتمد على الأفكار الواردة بالنماذج الاسترشادية.

وأوضح الطالب أحمد إبراهيم أن الامتحان تضمن أسئلة مناسبة للطالب المتوسط، إلا أن بعض أجزاء القطعة جاءت صعبة نسبيًا، مشيرًا إلى أن الامتحان في مجمله كان طويلًا ويحتاج إلى وقت إضافي للإجابة والمراجعة.

محافظة القليوبية

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول أسئلة امتحان اللغة الانجليزية اليوم الأحد حيث أكد بعض الطلاب أن الأسئلة كانت سهلة ومباشرة ماعدا سؤال القطعه كان صعب ويحتاج لبعض الوقت.



اوضح الطلاب أن الامتحانات في مجملة سهل وفي متناول جميع الطلاب ولفت الطلاب إلى أن الجميع حل فى امتحان الانجليزي اليوم، مشيرين إلى أن الوقت المخصص كان كافيًا للإجابة والمراجعة.

محافظة الإسكندرية



ساد الارتياح والفرحة بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث أكد عدد كبير منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة كانت مباشرة وواضحة.

وقال سعد محمد، شعبة علمى علوم، إن الامتحان تميز بالوضوح ولم يتضمن أسئلة تعجيزية، مشيرين إلى أن أغلب جزئياته جاءت من المنهج، وهو ما ساعدهم على الإجابة بثقة.

وأضافت شهد صلاح، شعبه الأدبى، أن القطعة تضمنت بعض "التركات" التي احتاجت إلى تركيز ووقت للتفكير قبل اختيار الإجابة الصحيحة، إلا أنها لم تكن صعبة، وإنما اعتمدت على الفهم الجيد واستيعاب النص.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة القواعد والاختيار من متعدد جاءت مناسبة، بينما احتاجت بعض النقاط إلى التدقيق، مؤكدين أن الوقت كان كافيًا لمعظم الطلاب، رغم أن القطعة استغرقت وقتًا أطول بسبب الحاجة إلى القراءة المتأنية.