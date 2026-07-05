إصابة 8 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في نيويورك

أعلنت شرطة نيويورك اليوم /الأحد/، إصابة 8 أشخاص على الأقل، بينهم أربعة أطفال، في حادث إطلاق نار وقع في منطقة كوني آيلاند ببروكلين، خلال احتفالات الرابع من يوليو، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأفادت الشرطة - في بيان نقله موقع "إيه بي سي نيوز" - بأن المصابين، الذين لم يكشف عن هوياتهم، هم رجلان وامرأتان وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما.

وأضافت الشرطة أن جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، حيث وصفت حالة سبعة منهم بالمستقرة، بينما وصفت حالة امرأة تبلغ من العمر 21 عاما بالحرجة.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على سلاح ناري في موقع الحادث، لكنها لم تلق القبض على أي شخص حتى الآن.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد ألقى خطابا أمام حشود في منطقة "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.



