تفحم شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة اشتعلت بها النيران بطريق الساحل الشمالي

كشفت مصادر طبية بمستشفى العلمين عن أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي أعقبه اشتعال النيران بها، أمام بوابة مارينا 7 بالكيلو 108 على طريق الساحل الشمالي في اتجاه الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين.

أسماء ضحايا الحادث

وأوضحت المصادر أن المستشفى استقبلت جثمان فؤاد .م (35 عامًا)، بعد أن تفحمت جثته نتيجة الحريق الذي اندلع بالسيارة عقب انقلابها.

كما استقبلت المستشفى أربعة مصابين، هم: بلال ح.م (31 عامًا)، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وأسماء ع.ر (24 عامًا)، مصابة باشتباه ارتجاج، وآيات .ح (عامان)، مصابة بجرح في الوجه وحروق، ويوسف .ا، مساعد صيدلي، مصاب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية.

وبحسب الفحص المبدئي، فإن الحادث وقع بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلابها قبل أن تندلع النيران بها، لتلتهمها بالكامل.

ونُقل المصابون إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.