صدمة .. 34.23% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج

فجرت جامعة سوهاج مفاجأة بإعلان نتائج الفرقة الأولى بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، بعدما كشفت الأرقام عن تراجع نسبة النجاح إلى 34.23% فقط، وهي نسبة لم تتجاوز نصف عدد الطلاب، في وقت سجلت فيه الفرقة الثانية نسبة نجاح مرتفعة بلغت 86.85%، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا بين نتائج الفرقتين.

وأكدت الجامعة أن النتائج جاءت عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بمنتهى الدقة والشفافية، وفقًا للضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة، دون أي تهاون أو مجاملة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جامعة سوهاج

وأوضحت جامعة سوهاج أن اعتماد النتائج يأتي في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، مشيرة إلى أن نسب النجاح تعكس المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي، بعيدًا عن أي تدخلات أو اعتبارات أخرى.

وشددت الجامعة على أن انخفاض نسبة النجاح بالفرقة الأولى لا يعني التراجع عن معايير التقييم، بل يؤكد تمسكها بإعلان النتائج كما هي، باعتبار أن العدالة في التقييم تمثل الركيزة الأساسية لجودة العملية التعليمية، وأن المصداقية في رصد وإعلان النتائج تعكس قوة المؤسسة وثقتها في منظومتها الأكاديمية.

وأضافت أن الهدف الأساسي يتمثل في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وهو ما يتطلب الالتزام الكامل بالمعايير العلمية خلال الامتحانات وأعمال التصحيح.

وأكدت الجامعة استمرارها في تطوير منظومة التعليم والامتحانات، والعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم الأكاديمي للطلاب، من خلال تعزيز البرامج التعليمية وآليات المتابعة، بما يسهم في رفع المستوى العلمي وتحسين الأداء خلال السنوات الدراسية المقبلة، ويحقق رسالة الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.