محافظ سوهاج: إزالة 203 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة الـ29

قال محافظ سوهاج طارق راشد إنه تم إزالة 203 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أعمال الموجة الـ29 التي نُفذت في الفترة من 2 مايو إلى 2 يوليو، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي الحالات التي تمت إزالتها بلغ 123 حالة ضمن المستهدف و80 حالة خارج المستهدف، حيث تضمنت الإزالات 35 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3014 مترًا مربعًا، و66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 7 أفدنة و14 قيراطًا، إلى جانب إزالة 22 حالة متغيرات مكانية بمساحة 7 قراريط.

وتابع أن الإزالات خارج المستهدف شملت 51 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3221 مترًا مربعًا، و29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 21 قيراطًا؛ بما يعكس استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ سوهاج استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشيدًا بجهود الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، ضمن خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني.

وشدد على أن حملات إزالة التعديات ستتواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وترسيخًا لسيادة القانون.