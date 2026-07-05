بعد وعكته الصحية.. الأنبا يسطس يفتقد الأنبا إيلاريون بالمستشفى

تتواصل الزيارات للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، حيث زاره منذ قليل نيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس، رئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية، داخل المستشفى، للاطمئنان على صحته، وذلك قبل خروجه بعد استقرار حالته الصحية.

وكان نيافة الأنبا إيلاريون قد تعرض ، أمس السبت، لوعكة صحية مفاجئة تمثلت في أزمة قلبية أثناء توجهه للمشاركة في القداس الإلهي، نُقل على إثرها إلى مستشفى الجونة، حيث خضع للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة بصورة عاجلة، مع تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

كما حرص أمس الأستاذ الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على زيارة نيافة الأنبا إيلاريون داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة خدمته.

وأوصى الأطباء اليوم بخروج نيافة الأنبا إيلاريون من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، على أن يعود إلى مقر إقامته بكنيسة الأنبا شنوده لاستكمال فترة النقاهة، وسط صلوات ومحبة أبناء الإيبارشية وكل محبيه، سائلين الله أن يمنّ عليه بالشفاء التام ويديم عليه نعمة الصحة.