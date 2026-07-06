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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخصين وتضرر 55 ألفا جراء فيضانات جنوبي الصين

الصين
الصين
أ ش أ

لقي شخصان مصرعهما وتضرر نحو 55 ألف آخرين جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وتصدعات في عدة خزانات بمدينة ناننينج، حاضرة منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

وأفادت السلطات الصينية- في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم /الاثنين/- بأنه تم إجلاء إجمالي 48 ألف شخص من المناطق المتضررة.

وجاءت هذه الخسائر البشرية وعمليات الإجلاء في أعقاب إعصار "مايساك" الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء ناننينج بين الساعة 08:00 صباح يوم السبت والساعة 11:00 صباح اليوم (الاثنين).

وتجاوزت مستويات المياه في 59 نهرا في قوانجشي مستويات الإنذار بحلول الساعة 08:00 مساء اليوم.

وقال هوانج لو نائب رئيس مكتب إدارة الطوارئ المحلي، "إن مياه الفيضانات في المناطق المتضررة بدأت تنحسر بحلول الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتم اتخاذ إجراءات الإنذار المبكر والإجلاء للقرى التي قد تواجه المزيد من الفيضانات، وتتواصل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

ووفقا لما أعلنته وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم، خصصت بكين 150 ألف مادة من مواد الإغاثة في حالات الكوارث لمنطقة قوانجشي، في إطار جهود الإغاثة المتواصلة عقب الفيضانات الناجمة عن العواصف الممطرة التي ضربت ناننينج، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل قويقانج.

كما رفعت وزارة الموارد المائية بالصين مستوى الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات في قوانجشي من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.

فيضانات وتصدعات خزانات مدينة ناننينج الصين

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