حسام حسن يرد على سؤال "إزاي هتوقف ميسي؟" تصريح مفاجئ قبل مواجهة الأرجنتين

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه من مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل اللقاء المرتقب بين الفراعنة ومنتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وأكد حسام حسن أن منتخب مصر يحترم جميع المنافسين، لكنه لا يخشى مواجهة أي لاعب مهما كان اسمه، مشددًا على أن التعامل مع ميسي سيكون من خلال التركيز على الفريق بالكامل وليس لاعبًا واحدًا فقط.

وقال مدرب الفراعنة إن ميسي لاعب كبير وصاحب تاريخ استثنائي، لكنه في النهاية لاعب ضمن صفوف منتخب الأرجنتين، موضحًا أن "مفيش مصري بيخاف من حد"، وأن لاعبي المنتخب يدخلون المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في مواجهة قوية يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق إنجاز جديد في المونديال.

وأضاف حسام حسن أن احترام المنافس لا يعني الخوف منه، مؤكدًا ثقته في قدرات لاعبي منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم.