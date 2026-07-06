التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين البرتغال وإسبانيا بالمونديال

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب البرتغال وإسبانيا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتُقام المباراة على ملعب مدينة "دالاس" الأمريكية، تحت إدارة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية المواجهة في هذا الدور الحاسم من البطولة.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ تشهد مواجهة مرتقبة بين أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، في صراع يجمع بين الخبرة الكبيرة والطموح الشاب.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوز مستحق على منتخب النمسا بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة قدّم خلالها أداءً قويًا وسيطرة واضحة على مجريات اللعب، ليؤكد جاهزيته لمواصلة مشواره في البطولة.

في المقابل، صعد منتخب البرتغال إلى دور الـ16 عقب انتصار مثير على منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1، بعد مباراة شهدت تقلبات عديدة، قبل أن يحسمها بهدف متأخر، ليؤكد قدرته على التعامل مع المباريات الكبرى تحت الضغط.

ويدخل المنتخب الإسباني المواجهة بمعنويات مرتفعة، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب الذين قدموا مستويات مميزة منذ بداية البطولة، إلى جانب منظومة جماعية قوية جعلت "لا روخا" من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

أما منتخب البرتغال، فيعوّل بشكل كبير على خبرة قائده كريستيانو رونالدو داخل الملعب، إلى جانب عناصره القادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، ما يمنح الفريق ثقة كبيرة قبل استكمال هذا الاختبار القوي في الشوط الثاني.