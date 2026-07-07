بعد التأهل.. من منافس إسبانيا في دور الـ 8 من كأس العالم 2026؟

حجز منتخب إسبانيا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات دور الستة عشر، ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب العالمي.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب وصنعا العديد من الفرص، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق حارسي المرمى حالا دون هز الشباك طوال الوقت الأصلي، لتظل النتيجة تشير إلى التعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة.

ميرينو يمنح إسبانيا انتصارًا في اللحظات الأخيرة

وفي الدقيقة التسعين، نجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز لصالح منتخب إسبانيا، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في شباك الحارس ديوجو كوستا، ليمنح منتخب بلاده انتصارًا قاتلًا وبطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي وسط فرحة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وجاء الهدف بعد ضغط هجومي متواصل من المنتخب الإسباني في الدقائق الأخيرة، ليكافئ الفريق على محاولاته المستمرة ويقصي أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وداع مؤثر لرونالدو في آخر مشاركاته المونديالية

وشهدت المباراة الظهور الأخير للنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في بطولات كأس العالم، بعدما سبق له أن أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته بالمونديالية.

وبخروج البرتغال من دور الستة عشر، أسدل الستار على رحلة رونالدو في كأس العالم، بعد مسيرة حافلة امتدت عبر عدة نسخ، حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ليودع البطولة وسط إشادة واسعة بما قدمه طوال مشواره مع منتخب بلاده.

منافس إسبانيا في الدور ربع النهائي

ينتظر منتخب إسبانيا التعرف على منافسه في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة مرتقبة ستحدد الطرف الثاني في هذا الدور.

ويأمل المنتخب الإسباني في مواصلة نتائجه المميزة خلال البطولة، والاستمرار في طريقه نحو الأدوار النهائية، مستفيدًا من الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها لاعبوه، والطموح الكبير لاستعادة لقب كأس العالم