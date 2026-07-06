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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يوجه رسالة إنسانية من كأس العالم: دعوا الشعب الفلسطيني يعيش

حسام حسن
حسام حسن
حسام الحارتي

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إنسانية دعا فيها إلى احترام حق الإنسان في الحياة، مستغلًا منصة كأس العالم للتأكيد على دور الرياضة كقوة ناعمة في نشر قيم الإنسانية والسلام.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026: "من خلال كرة القدم، القوة الناعمة لكل الرياضيين، ومن خلال كأس العالم، أرجوكم أن نبعث رسالة واحدة: دعوا الشعب الفلسطيني يعيش، فهم لا يريدون أكثر من ذلك".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "من خلال الإعلاميين الرياضيين، وكما نرفع دائمًا شعارات الفيفا مثل الاحترام واللعب النظيف، نحن أيضًا نريد احترامًا وعدالة للإنسان، وأن يعيش الناس في سلام، نريد احترامًا للحياة ولحق البشر في العيش".

حسام حسن لمنتخب مصر كأس العالم قيم الإنسانية والسلام الأرجنتين كأس العالم 2026

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