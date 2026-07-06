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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريديس يحذر من منتخب مصر: الرأس الأخضر علمنا .. ولا مباريات سهلة في كأس العالم

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
حمزة شعيب

أكد لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع المباريات في المونديال تتطلب أقصى درجات التركيز.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره المصري، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات دور الـ16، بعدما تأهل "الفراعنة" على حساب أستراليا بركلات الترجيح، بينما تخطت الأرجنتين منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2.

وقال باريديس، في تصريحات نقلتها شبكة TyC Sports الأرجنتينية: "تعلمنا درسًا من مباراتنا أمام الرأس الأخضر، وهو أنه لا توجد أي مباراة سهلة في كأس العالم، كنا نعرف ذلك جيدًا، ومنتخب مصر سيكون خصمًا قويًا وعنيدًا بالتأكيد".

وأضاف: "نسعى دائمًا لتقديم أفضل أداء، لكن ليس من الممكن أن تلعب بشكل جيد في كل مباراة، ففي بعض الأوقات عليك أن تعاني، والأهم في النهاية هو تحقيق الفوز، حتى وإن جاء بعد معاناة".

وعلّق باريديس على المفاجآت التي شهدتها البطولة، مثل خروج ألمانيا أمام باراجواي، وخسارة البرازيل أمام النرويج، قائلًا: "هذه النتائج لا تفاجئني، فجميع المنتخبات تمتلك الجودة والقدرة على الفوز، صحيح أن خروج البرازيل كان غريبًا، لكن لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم".

وعن إمكانية مشاركته أساسيًا أمام منتخب مصر، أوضح لاعب الأرجنتين: "أرى نفسي دائمًا ضمن التشكيل الأساسي، وأبذل كل ما لدي في التدريبات، لكن القرار في النهاية يعود إلى المدرب، ودوري هو أن أكون جاهزًا عندما تأتي الفرصة".

الأرجنتين كأس العالم منتخب مصر

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