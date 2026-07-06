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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عار على الجميع.. تصريحات نارية من حسام حسن بشأن فلسطين

حسام حسن
حسام حسن
مجدي سلامة

أصدر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحات رسمية، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن: “إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بالشعب الفلسطيني؛ فهو ليس بني آدم، من المفترض أن أي شخص من أي دولة في العالم سواء أوروبي أو أمريكي أو عربي أو من أي مكان أن يشعر بما يحدث مع الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “عندما يتعرض حيوان للأذى تخرج مؤسسات الرفق بالحيوان للدفاع عنه، نحن نجلس في بيوت وفي هواء مكيف ونأكل ونلبس ونعيش حياة رائعة، والشعب الفلسطيني يعيش في العراء، من لا يشعر بهم فهو ليس إنسان”.

تصريحات نارية

وأضاف: “عار على العالم كله وعار على أصحاب القرار أن يتركوا بني آدمين مثلنا في هذا الحال، يموت 3 أو 4 آلاف في قذيفة صاروخ واحد على غزة، والشعب الأمريكي والأوروبي لا يتحدث عن ذلك”.

وواصل: 'عندما يتعرض كلب في الشارع للأذي؛ يطالبون بمحاكمة من أذاه، فماذا عن من يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم".

واختتم: “الشعب الفلسطيني في غزة يعيش دون بيوت ودون غطاء ودون مياه أو غذاء، نريد حياة وعدلا لهم، ومثلما تضع فيفا شعارات تطالب بالعدل؛ يجب أن نطالب لهم بالحياة”.

حسام حسن لمنتخب مصر كأس العالم

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