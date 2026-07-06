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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن : الأرجنتين منتخب كبير .. لكن تركيزنا على أنفسنا وهدفنا إسعاد الشعب المصري

حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب يخوض المباراة بثقة كبيرة، رغم ضيق الوقت بين المواجهات وصعوبة الظروف الجوية.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الجهاز الفني واجه تحديات في التحضير للمباراة، موضحًا: "الوقت كان قصيرًا جدًا بين المباراتين، كما أن الأمطار والطقس السيئ حالا دون خوض المران أمس، لذلك ركزنا على استشفاء اللاعبين وتجهيزهم بدنيًا للمواجهة."

وأضاف: "سنواجه منتخبًا كبيرًا بحجم الأرجنتين، لكننا سنلعب بطريقتنا المعتادة، ونواصل العمل على التفاصيل الفنية التي اعتاد عليها اللاعبون في كل مباراة."

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني استغل عدم إقامة التدريب في دراسة المنافس بشكل أكبر، قائلًا: "عوضنا عدم التدريب بالمحاضرات الفنية وتحليل أداء الأرجنتين، إلى جانب منح اللاعبين الوقت الكافي للاستشفاء حتى يكونوا في أفضل جاهزية."

وشدد حسام حسن على أن اسم المنافس لن يؤثر على طريقة لعب المنتخب، موضحًا: "نحن في كأس العالم ونخوض دور الـ16، والأرجنتين منتخب كبير ويضم أسطورة بحجم ليونيل ميسي، لكن إذا انشغلنا باسم المنافس فلن نتمكن من اللعب. تركيزنا بالكامل على أنفسنا، كما فعلنا أمام بلجيكا وباقي المنتخبات."

وتابع: "وجودنا في كأس العالم فرصة لا تتكرر لكل لاعب، والجميع لديه الدافع لإثبات نفسه أمام العالم وإظهار قيمة الكرة المصرية، وهدفنا الأول هو إسعاد الشعب المصري."

وتطرق حسام حسن إلى الدور الذي لعبه محلل الأداء محمود سليم في ركلات الترجيح أمام أستراليا، والتي ساهمت في تأهل منتخب مصر، مؤكدًا أن العمل داخل الجهاز الفني يتم بشكل جماعي ومنظم.

وقال: "أنا أضع الخطوط العريضة وأكلف محمود سليم بمهام محددة، ومن الطبيعي أن نعرض على اللاعبين طريقة لعب المنافسين ونقاط قوتهم وضعفهم. كل فرد داخل الجهاز يؤدي دوره، ولا أحد يعمل بشكل فردي، وأنا سعيد للغاية بالمنظومة بالكامل."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في بطولة كأس العالم 2026 والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

حسام حسن منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم 2026

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