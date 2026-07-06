لدينا هدف كبير في كأس العالم.. حسام حسن: ميسي أسطورة.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحد

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 تمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على أن الفراعنة يحترمون المنافس، لكنهم لا يخشون أي منتخب مهما كانت أسماؤهم.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ميسي أسطورة في عالم كرة القدم، ونحترم المنافس، لكن لا نهاب أحد. إذا خفت من المنافس فلن يكون ذلك أمرًا جيدًا."

وأضاف: "لدينا أسلوبنا الخاص، وعودت اللاعبين على ضرورة فرض شخصيتنا داخل الملعب، دون التفكير في اسم المنافس أو تاريخه."

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "لم نفكر في أسماء المنتخبات التي واجهناها من قبل، سواء بلجيكا أو إسبانيا، تعاملنا معها بالاحترام فقط، وهذا هو النهج الذي سنسير عليه أمام الأرجنتين."

واختتم حسام حسن تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر يخوض البطولة بطموحات كبيرة، قائلًا: "لدينا هدف كبير من أجل الشعب المصري، والوطن العربي، وقارة أفريقيا، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق هذا الهدف."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء، في لقاء مرتقب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال جماهيرية بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.