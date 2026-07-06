منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة الأرجنتين.. وصلاح جاهز للمواجهة

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب أتلانتا.

وأدى الفراعنة مرانهم الختامي على ملعب نادي أتلانتا يونايتد، حيث استمرت الحصة التدريبية لمدة تقارب ساعة ونصف، وحرص حسام حسن في بدايتها على عقد جلسة مع اللاعبين، شدد خلالها على أهمية التركيز وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبدأ المران بفقرات بدنية تضمنت الجري حول الملعب، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية والخططية بالكرة، فيما واصل الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم تنفيذ برنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الإصابة.

وشهد التدريب مشاركة كريم حافظ ومحمد صلاح بشكل كامل، ليؤكدا جاهزيتهما للمواجهة المرتقبة أمام منتخب التانجو.

واختتم الجهاز الفني المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، إلى جانب تخصيص جزء من التدريبات لركلات الترجيح، تحسبًا لاحتمالية اللجوء إليها لحسم بطاقة التأهل أمام الأرجنتين.