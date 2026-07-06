أيمن يونس: منتخب مصر عمل إنجاز كبير في كأس العالم.. وهذه فرص إننا نكسب الأرجنتين

كشف أيمن يونس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن توقعاته لمباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ 16 من المونديال.

وقال أيمن يونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «إحنا بنفرح بفوز أي منتخب عربي في أي محفل دولي، والعكس صحيح».

وأضاف أيمن يونس: «منتخب مصر حقق إنجازًا كبيرًا في كأس العالم، ومايهمناش أي واحد بينتقد لمجرد النقد».

وواصل أيمن يونس: «إحنا نقدر نعمل ماتش كبير قدام الأرجنتين، ونقدر نوقف ميسي، ولازم يكون فيه عين عليه طول المباراة».

وأكد أيمن يونس: «نسب فوز منتخب مصر في مباراة الأرجنتين تصل إلى 50%، وده أمر ما وصلناش له قبل كده».