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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف علي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
عبد الخالق صلاح

كشف محمد مهدي، الناقد الرياضي، آخر كواليس استعدادات المنتخب الوطني قبل مواجهة الأرجنتين في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم غدًا الثلاثاء في السابعة مساءً.

وقال محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع اللاعبين شاركوا في المران اليوم، ما عدا أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم، مؤكدًا أن محمد صلاح وكريم حافظ جاهزان لمباراة الغد.

وتابع: «جميع اللاعبين اللي أدلوا الآن بتصريحات لوسائل الإعلام أكدوا أن مصر تملك اسمًا عالميًا وأسطورة هو محمد صلاح، وزي ما الأرجنتين عندهم ميسي، إحنا عندنا صلاح».

وأردف محمد مهدي: «ممكن بكرة نشوف مهند لاشين في التشكيل الأساسي للمنتخب، وهيكون مراقب "مان تو مان" لميسي، بجانب خطة من الجهاز الفني لإيقاف خطورة لاعبي الأرجنتين».

وأكمل: «اللاعبين متابعين جدًا كل ما يحدث من تشجيع الشعوب العربية للمنتخب الوطني، علشان كده اللاعبين مش حاطين قدامهم غير الفوز والصعود للمباراة التالية من البطولة لإدخال السعادة على الشعوب العربية بالكامل».

وأردف أحمد موسى: «الملعب يتسع لـ95 ألف متفرج، بكرة هنشوف عدد كبير من المصريين في الاستاد، ومساندة المنتخب الوطني بكرة إن شاء الله».

وأشار إلى أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة 2000 دولار في مباراة الأرجنتين ومصر، كما أن اتحاد الكرة عامل مجهودًا كبيرًا في إزالة العقبات وتذليلها أمام المنتخب الوطني في البطولة.

وأردف: «4500 دولار سعر تذكرة الدرجة الأولى، منتخب مصر هو حديث الشارع الأمريكي ووسائل الإعلام العالمية بسبب حالة البهجة والفرحة، كما أن اتحاد الكرة بيعرض كل مشاهد الاحتفال في الشوارع في مصر، كما أن هذه المشاهد عاملة حافزًا للاعبين».

ونوه إلى أن تغريدة الرئيس السيسي وتهنئته للمنتخب الوطني، سواء على السوشيال ميديا أو خلال افتتاح الأوكتاجون، وحديث رئيس الوزراء عن مصر، خلقا حالة من الدعم والثقة والرغبة لدى اللاعبين في الفوز، كما أن هذه الأمور أوصلت للاعبين حالة الدعم الرياضي والسياسي، والجميع ملتف حولهم.

وعن تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام الأرجنتين غدًا، أوضح محمد مهدي أنه وفقًا لمران المنتخب الآن، فمن المتوقع أن يبدأ العميد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، زيكو.

كأس العالم احمد موسى حسام حسن محمد صلاح

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