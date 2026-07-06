قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة
إف 35 تشعل غضب إسرائيل.. نتنياهو يضعط على ترامب للتراجع عن قراره بشأن تركيا
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026
90 جرام .. رئيس شعبة المخابز يقدم مقترحا لمنظومة الخبز الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الأرجنتين عاملين حساب لمحمد صلاح

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة مهمة للاعبي المنتخب الوطني قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 بكأس العالم، مردفًا: «نحن لا نخشى الأرجنتين، ولكن نخشى عدم وجود عدالة تحكيمية في المباراة بكرة».

وعلق أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، على إلغاء الفيفا إيقاف اللاعب الأمريكي الذي تم طرده في المباراة السابقة، مردفًا: «ترامب اعترف بالتواصل مع رئيس الفيفا لإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي، ما حدث هو عار في تاريخ الفيفا».

وأضاف: «رئيس الاتحاد الدولي يريد الأرجنتين في النهائي، أنا من هنا أعبر عن قلقي وخوفي من عدم وجود عدالة تحكيمية في المباراة، أنا عاوز المهندس هاني أبو ريدة وأنه يستغل علاقته مع رئيس الاتحاد الدولي ويطالبه بوجود عدالة تحكيمية، ونخشى من مجاملات الفيفا، ولازم ناخد بالنا من اللي بيحصل».

وأكمل: «زي ما حصل امبارح، وهالاند خرَّج البرازيل، ونيمار قعد يبكي في نهاية المباراة، بكره إن شاء الله نفوز على الأرجنتين، وميسي يبكي زي نيمار كده ويعتزل، الأرجنتين عاوزه إيه تاني، ما كسبت البطولة النسخة اللي فاتت».

وأشار أحمد موسى إلى أن مشاهد المواطنين وهم لابسين تيشيرت منتخب مصر، والأعلام اللي بترفرف في البيوت، مشاهد مش شوفناهاش من زمان، معقبًا: «إن شاء الله بكرة يكون يوم فرحة، لو بكرة في عدالة تحكيمية هنفوز، بكرة ميسي يعتزل إن شاء الله، والأرجنتين تخرج».

واستكمل: «والله بكره قدامنا فرصة تاريخية لو فوزنا على الأرجنتين، يكون في منافسة على كأس العالم، منتخب مصر كله رجالة وبيلعبوا لآخر ثانية، في منتخبات كبيرة روحت زي ألمانيا وكرواتيا والبرازيل، وبكرة إن شاء الله تحصلهم، خريطة كأس العالم لازم تتغير».

وأكد موسى: «كل الدعم للرجالة بكره، ويكون ماتش للتاريخ، وعندنا عدد كبير من لعيبتنا واجهوا ميسي في كأس العالم للأندية مع الأهلي ضد ميامي الأمريكي، محمد صلاح أيقونة وأسطورة، وزيه زي ميسي، والأرجنتين عاملة حساب صلاح جدًا، إحنا عندنا رجالة كلهم قد المسؤولية بكرة إن شاء الله، دول 26 راجل، أي 10 منهم هينزلوا يكونوا قد المسؤولية».

واختتم: «عادي ما يخرج ميسي ويروح، إيه المشكلة، ما خرج نيمار وفينيسيوس، وهالاند امبارح طلع البرازيل، وإن شاء الله مصر تخرج الأرجنتين بكرة».

احمد موسى الأرجنتين عدالة تحكيمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

معدلات القيصرية

برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 79% أزمة صحية تستوجب التدخل

الدولار

الدولار يواصل التراجع.. هل دخل الجنيه مرحلة التعافي؟

الولادة القيصرية

برلمانية: ارتفاع معدل العمليات القيصرية إلى 79% جرس إنذار.. ونحتاج خطة لإعادة التوازن

بالصور

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد