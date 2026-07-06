أحمد موسى يكشف مخطط ترامب للفوز بكأس العالم بمساعدة الفيفا

قال الإعلامي أحمد موسى، أن كل الشعب المصري يقف بجوار منتخب مصر ومديره الفني الكابتن حسام حسن، موضحا أن هناك تداخلات في التحكيم من جانب أمريكيا بإلغاء كارت أحمر لمهاجم الفريق.

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، هناك علامات استفهام بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرددا: عمرنا ما شوفنا رئيس دولة بيتدخل في أمور كروية.

وردد ساخراً: ترامب عايز يفوز بكأس العالم بأي طريق طريقة، وكل دول العالم ترفض هذا التدخل.

وتابع موسى، أن ابطال مصر سوف يخوضون مباراة قوية مع الأرجنتين، موضحا أننا أمام كأس عالم لا يوجد به عدالة تحكيمية .

وتابع موسى منتخب مصر لا يخش الأرجنتين رغم أننا متأكدين من عدم وجود عدالة تحكيمية، ودول أوربا تهاجم الفيفا بسبب التدخلات في الأمور التحكيمية والغاء الكارت الأحمر للاعب الأمريكي.

وتابع موسى، : لو لعبنا بكره وفي عدالة تحكيمية هنفوز على الأرجنتين ونخلي ميسي يعتزل ويعيط زي نيمار، شعب مصر ورا المنتخب، وواثقين في منتخبا أنه هيعمل ماتش للتاريخ.