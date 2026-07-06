قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية مفتي الجمهورية.. انطلاق النسخة الـ21 من دورة المقبلين على الزواج
برلماني: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يستدعي تحركا عاجلا لحماية الأمهات
مساعد الخارجية الأسبق: زيارة ماكرون لسوريا تهدف لاستعادة فرنسا لدورها في المنطقة
بسبب حادث دراجة نارية.. القبض على طرقى مشاجرة ببنى سويف
الحصار الأمريكي مستمر.. انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء كوبا
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد الخارجية الأسبق: زيارة ماكرون لسوريا تهدف لاستعادة فرنسا لدورها في المنطقة

ماكرون
ماكرون
عادل نصار

قال السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا هي الأولى لزعيم أوروبي كبير منذ 16 عاماً، تحمل دلالات سياسية مهمة.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الزيارة تعكس مكانة سوريا وأهميتها المحورية، كما تؤكد أن استعادة الاستقرار والأمن في البلاد وإعادة ترسيخ دورها في المنطقة؛ شجعت الدول الأوروبية على مد يدها إلى دمشق، وتقديم رسالة مفادها بأن سوريا دولة محورية ومستقرة.

وأوضح عثمان أن هذه الزيارة لا تقتصر دلالاتها على الجانب السوري فقط؛ وإنما تحمل أيضاً رسالة فرنسية واضحة، تتمثل في سعي فرنسا إلى استعادة دورها في منطقة الشرق الأوسط، والاضطلاع بدور أكثر بروزاً في القضايا الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن فرنسا تدرك أن نجاح جهودها في لبنان يرتبط بالبوابة السورية، وأن أي تحرك فرنسي فاعل في الملف اللبناني ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الدور السوري، مؤكداً أن الزيارة تحمل في الوقت نفسه دلالة سورية وأخرى فرنسية، وتعكس الأهمية التي يكتسبها هذا التحرك في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

الخارجية سوريا دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

مروي اللبنانية

مروى اللبنانية.. «إيقاع العودة» حين تتحول الأغنية إلى حكاية عشق متجددة

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار علي البحر

خالد منتصر ومحمد رمضان

أزمة مؤلف مسلسل محمد رمضان.. خالد منتصر يعلق: «البداية بقت بالنجم مش بالسيناريو»

بالصور

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد