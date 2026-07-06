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إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه

فضل شاكر
فضل شاكر
محمد سعيد

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن خروج الفنان فضل شاكر، من المستشفى العسكري وعودته إلى مقر احتجازه بوزارة الدفاع بعد خروجه من المستشفى العسكري، وذلك عقب انتهائه من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن نقل الفنان فضل شاكر، من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. 

إلغاء حفل محمد فضل شاكر 

كشفت صفحة الفنان محمد فضل شاكر -عبر تطبيق انستجرام- عن إلغاء حفله الغنائي الذي كان يرتقب في العاصمة بيروت يوم 8 يوليو الجاري. 

أزمة الفنان فضل شاكر

تواصل أزمة الفنان فضل شاكر ومحاكمته في لبنان تصدر المشهد، خاصة مع الجدل المثار حول حالته الصحية داخل السجن، بالتزامن مع نظر المحكمة العسكرية اللبنانية في طلب إخلاء سبيله لدواعٍ صحية.

وقررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر لمدة أسبوع، لتُعقد في 30 يونيو بدلًا من 24 يونيو، بسبب ظروف خاصة بالمحكمة.

وتنظر المحكمة في الطلب المقدم من هيئة الدفاع لإخلاء سبيل الفنان اللبناني، بعدما دعمت طلبها بتقارير طبية أشارت إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة نتيجة معاناته من مرض السكري وأمراض أخرى.

ومن جانبها، قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية متخصصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته الصحية، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن طلب إخلاء السبيل.

كما وافقت المحكمة على طلب محامية فضل شاكر، أماتا مبارك، بإرفاق ملفه الطبي ضمن أوراق القضية، مع تأجيل استكمال جلسات المحاكمة للاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدًا للتقدم بطلب الإفراج عنه.

فضل شاكر الفنان فضل شاكر محمد فضل شاكر

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