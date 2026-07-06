كارولين عزمي تخطف الأنظار علي البحر

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها صورة جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

و خطفت كارولين عزمي الأنظار من أمام البحر مرتدية فستان طويل باللون الأحمر،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



آخر أعمال كارولين عزمي

وكانت كارولين عزمي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، وعصام السقا، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.