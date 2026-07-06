الدقهلية: حملات يومية لمكافحة الناموس والحشرات بجميع المدن والمراكز للحفاظ على الصحة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير الحملات المكثفة لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة، التي انطلقت في نطاق حي غرب المنصورة، وامتدت لتشمل جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وراحة المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار هذه الحملات دون توقف، مع تنفيذ أعمال الرش الدوري في الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التركيز على المناطق المجاورة للمصارف والمسطحات المائية التي تُعد بؤرا رئيسية لتكاثر الحشرات.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية ورفع مستويات النظافة العامة، إلى جانب استمرار أعمال الرش والتوعية المجتمعية بأهمية النظافة ومنع تراكم المياه والمخلفات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة.

وشدد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمكافحة البعوض والحشرات في تسيير الحملات وتعزيز الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع أبناء محافظة الدقهلية.

وشملت أعمال الرش والتطهير اليوم، شارع عبد السلام عارف، خلف الامن المركزي، شارع حي الاشجار، المجزر الالي، كمبوند الياسمين، دوران المجزر، منطقة تأمين الفردوس، وغيرها من المناطق بنطاق حي غرب المنصورة.

تأتي هذه الإجراءات بالتنسيق بين مديرية الصحة بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومتابعة الدكتورة سحر علي مدير عام المتوطنة، وإشراف المهندس محمد عبد الخالق مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وبالتنسيق مع محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، باستخدام أجهزة الضباب الحراري.