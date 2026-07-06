محافظ الدقهلية يكرم آمال (83 عامًا) بعد نيلها الدكتوراه تقديرًا لإصرارها وتميزها

كرم محافظ الدقهلية طارق مرزوق، آمال إسماعيل متولي عبده (83 عامًا)، لحصولها على درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تقديرًا لنموذجها الاستثنائي في الإصرار على طلب العلم وتحدي الصعاب، وذلك خلال استقباله لها، اليوم / الاثنين / ، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأهدى المحافظ، خلال اللقاء، درع المحافظة لآمال، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بهذا الإنجاز العلمي الذي يُجسد قيمة العلم والإرادة، وأكد أن ما قدمته يمثل رسالة أمل للأجيال، وأن العمر ليس عائقًا أمام الطموح، بل إن العزيمة والإصرار هما السبيل الحقيقي للنجاح.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان ودعم العلم والمعرفة، مشددًا على حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة التي تقدم قصص نجاح ملهمة، وتسهم في ترسيخ ثقافة الاجتهاد والمثابرة.

وأوضح مرزوق أن آمال قدمت نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات، بعدما واصلت رحلتها التعليمية رغم الصعوبات، لتثبت أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز كل العقبات، وأن التعلّم رحلة لا تتوقف مع التقدم في العمر، مثنيًا على عزيمتها وإيمانها بقيمة العلم.

ومن جانبها، أعربت آمال عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن دعم المحافظ وتقديره يمثلان حافزًا كبيرًا لها، ورسالة تقدير لكل من يتمسك بحلمه مهما كانت الظروف.

يُذكر أن آمال حصلت على درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة عن رسالتها بعنوان: "الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السوسيولوجية – دراسة لبعض الحالات المختارة بجامعة المنصورة"، وكانت قد حصلت عام 2023 على درجة الماجستير بتقدير امتياز من الكلية نفسها.

تعد رحلتها التعليمية من أبرز قصص الكفاح، إذ حصلت على الشهادة الإعدادية في سن 38 عامًا، ثم توقفت عن الدراسة بسبب إصابتها بمرض السرطان، الذي تعافت منه، لتعود وتستكمل تعليمها الثانوي في سن 68 عامًا، ثم تلتحق بكلية الآداب، وتواصل مسيرتها العلمية حتى الحصول على درجة الدكتوراه في عمر 83 عامًا.