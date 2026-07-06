كندة علوش: شخصيتي انفعالية واندفاعية ومتسرعة.. وأنزعج مع بعض صفاتي

كشفت الفنانة كندة علوش لأول مرة عن بعض الصفات التي تزعجها في شخصيتها من بينها الاندفاع والانفعال والتسرع، الي جانب أنها كثيرة النصح لمن حولها وحتي ممن لم يطلبونها، قائلة :" انا مش بتدخل من باب اني حشرية ولكن من باب حبي لنصح من حولي".



وتابعت كندة علوش خلال الجزء الثاني من حلقتها مع الاعلامي بلال العربي في برنامج ontheroad، أن زوجها عمرو يوسف دائما ما يوجه اللوم لها قائلة :" عمرو ديما بيقولي وانتي مالك ياماما .. بس والله شغالة علي نفسي وبلجم حالي وبقولها اسكتي".



جدير بالذكر أن الجزء الاول من حلقة الفنانة كندة علوش تصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي تحدثت خلاله لاول مرة عن الأمومة في حياتها وعلاقتها بزوجها عمرو يوسف وكيفية الموازنة بين الأمومة والتمثيل وغيرها من التفاصيل التي تحدثت عنها.