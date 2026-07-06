تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على قرار الفيفا بشأن إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوجون مهاجم أمريكا قبل لقاء دور الـ 16 من كأس العالم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه قرار تعليق تطبيق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوغون لمدة عام تحت المراقبة، تجاوز الخطوط الحمراء.

وأضاف : تعتمد كرة القدم، كغيرها من الرياضات، على القواعد التي تُشكل أساس المنافسة النزيهة والشفافة، قد تكون القواعد أحيانًا قابلة للتأويل، لكن في هذه الحالة، لا مجال للتأويل، فالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء ليس خيارًا تقديريًا، ولا يتطلب قرارًا من جهة مختصة، إنه مبدأ راسخ في اللوائح، ولا يجوز إخضاعه للاستثناءات، فضلًا عن تطبيقه في منتصف البطولة حيث تعرض العديد من اللاعبين الآخرين لنفس الموقف وقضوا فترات إيقافهم بانتظام.

وواصل الاتحاد الأوروبي قائلا : عندما لا يضمن القائمون على القواعد ثباتها، تصبح نزاهة اللعبة على المحك، وتتعرض مصداقية المنافسة للخطر، كما أن هذا القرار يُرسي سابقة في البطولة الجارية، حيث ستُفرض معاملة مماثلة في حالات مماثلة، مما يضر بالمنافسة.



وأكمل : كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لجمالها، ولأنها تحظى بثقة واسعة لتطبيق قوانين موحدة في جميع أنحاء العالم. لا تُعتبر أي بطولة حدثًا منفصلاً، وإذا كانت البطولة المعنية هي كأس العالم، فإنها قادرة على إحداث تأثيرات إيجابية أو سلبية على اللعبة ككل.

وأختتم الاتحاد الأوروبي بيانه قائلا : نعرب عن استنكارنا الشديد لهذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر.