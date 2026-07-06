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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل آمن.. 13 مدربًا يودعون المونديال من الباب الواسع| أسماء مفاجآة

كأس العالم
كأس العالم
القسم الرياضي

تشتد منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة بالنظام المشترك بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت منافسات دور المجموعات ودور الـ32 إضافة إلى دور الثمن النهائي الجاري حاليا من بطولة كأس العالم  حالة من الإثارة الكروية إذ حدثت عدد من المفاجآت لم تكن بالحسبان.
ومع إقصاء الفرق المتنافسة في البطولة شهدت موجة واسعة من الإقالات الفنية على إثر الخروج من البطولة إذ تم توجيه الشكر لعدد 13 مدرب.

إقالة مدرب تونس

جاء إقالة صبري لموشي عن تدريب منتخب تونس بعد خوضه مباراة واحدة ضد نظيره السويدي حيث تلقى هزيمة ساحقة بنتيجة 5ـ1.

رحيل الفرنسي هيرفي رينارد 

استعان الاتحاد التونسي لكرة القدم بالفرنسي هيرفي رينارد لإنقاذ ما تبقى من آمال للصعود لدور ال32 الإ إذا خسر المدرب المبارتان المتبقتان في دور المجموعات أمام اليابان بنتيجة 4ـ0.

وتلقى المدرب الفرنسي الهزيمة الثانية أمام هولندا بنتيجة 3ـ1ليصبح ثاني ضحية يتم توجيه الشكر له في مدة قصيرة جدا مقارنة مع باقي المدربين في البطولة.

رحيل كيروش عن تدريب غانا

أعلن المدرب البرتغالي رحيله عن تدريب منتخب غانا لينضم إلى قائمة المدربين الراحلين بعد وداع بطولة كأس العالم.

جاء رحيل كيروش بعد خروج منتخب غانا أمام كولومبيا بنتيجة 1ـ0 من دور ال32  ليودع البطولة رسميا.

رحيل هونج ميونج بو عن كوريا الجنوبية

انضم المدير الفني الكوري إلى قائمة الراحلين من بطولة كأس العالم بعد فشل المنتخب الكوري في الصعود لدوري ال32 من البطولة.

بالرغم من البداية الجيدة وتحقيق الفوز على تشيكيا بنتيجة 2ـ1 الإ أن تلقى خسارتين متتاليتين واحتل المركز الثالث ليخرج رسميا من البطولة.

إقالة رونالد كومان من تدريب هولندا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا استقالته من تدريب المنتخب بعد الخروج المبكر من البطولة لينضم إلى قائمة المدربين الراحلين.

جاء قرار الاستقالة من كومان عقب تلقي الخسارة أمام المغرب بنتيجة 3ـ2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1.

رحيل سيباستيان بيكاسيس عن تدريب الإكوادور

قدم المدير الفني لمنتخب الإكوادور سيباستيان بيكاسيس استقالته عقب الفشل في تخطي دور ال32 أمام المكسيك بنتيجة 2ـ0.
كان بيكاسيس قد قطع وعدا علنيا بتقديم الاستقالة حال الفشل في تخطي الأدوار الإقصائية ليفي بوعده ويقدم استقالته عقب الخروج من دور ال32.

إنهاء مشوار جمال السلامي مع الأردن

أعلن رئيس ⁠الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين رسميًا إنهاء مسيرة المدرب المغربي جمال السلامي مع منتخب الأردن  ليصبح ضحية من ضحايا  مدربي كأس العالم 2026.

جاء قرار الإقالة بعد تلقي المنتخب الأردني ثلاث هزائم متتالية في دور المجموعات وفشل في حصد أيه نقاط ليضمن الخروج رسميا من البطولة.

إقالة البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر

قرر ⁠الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لينضم رسمياً إلى قائمة المدربين الراحلين عن كأس العالم 2026.

جاء قرار الإقالة عقب الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 2ـ0 وعدم تقديم المستوى المطلوب.

رحيل يوليان ناجلسمان عن تدريب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسمياً قبول استقالة المدرب يوليان ناجلسمان من منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا  لينضم بدوره كأحد أثقل الأسماء وزناً في قائمة الراحلين عن كأس العالم 2026 بعد صدمة كروية مدوية.

وجاء قرار قبول الاستقالة بعد خروج المنتخب الألماني أمام باراجواي بنتيجة 5ـ4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة 1ـ1.

خافيير أجيري يودع منتخب المكسيك 

أعلن المدرب المكسيكي  خافيير أجيري  رسمياً اعتزاله التدريب واستقالته من قيادة منتخب المكسيك لينضم رسمياً إلى قائمة المدربين الراحلين عن كأس العالم 2026 بعد مشوار وطني مميز.

جاء الإعلان عقب الخسارة الدرامية أمام إنجلترا بنتيجة 2-3 في دور الـ16.  

إقالة مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم رسمياً قبول استقالة المدرب  ميروسلاف كوبيك من منصبه كمدير فني لمنتخب التشيك.

تذيل المنتخب التشيكي المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة بعد تلقى خسارتين متتاليتين وتعادل وحيد.

رحيل مارسيلو بيلسا عن تدريب أوروجواى

أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا رسمياً استقالته من تدريب منتخب أوروجواي لينضم رسمياً إلى قائمة  المدربين الـ13.

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