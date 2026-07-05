التوأم حسن يشيدان بالجهاز المعاون لمنتخب مصر بعد التأهل لدور الـ 16 من المونديال

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على توجيه الشكر للجهاز المعاون بالكامل فنياً وإدارياً وطبياً وإعلامياً ومسئولو المهمات و الادارة المالية و العلاقات العامة على المجهودات الكبيرة، المبذولة خلال الفترة الماضية، منذ تولي التوأم مسئولية تدريب الفراعنة.

ووجه مدير المنتخب، الشكر للجميع بعد تأهل منتخب مصر لدور الستة عشر لكأس العالم، لأول مرة في تاريخ منتخب مصر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الأرجنتين في دور الستة عشر للمونديال، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.